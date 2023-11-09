Жамнов: «Для меня важно, что думают обо мне мои близкие, а все остальное — это моя работа»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о своем отношении к критике, поступающей в его адрес.
«Доброжелателей» очень много, я спокойно к этому отношусь, и, если я пошел на работу главным тренером «Спартака», которая, как вы говорите, может быть рискованной, значит я был уверен, что должно получиться, — приводит слова Жамнова ТАСС. — О критике я не думаю — она была и будет, от нее никуда не деться. Всегда есть люди, которым ты нравишься, а есть те, которые тебя просто ненавидят. Для меня важно, что думают обо мне мои близкие, родственники, жена, дети — вот это главное, а все остальное — это моя работа. Сегодня о тебе могут написать хорошо, а завтра — плохо, и что-то поменяется? Ничего не поменяется».
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24, набрав 40 очков в 28 играх.
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|12
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|13
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|27
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|26
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|Куньлунь РС
|32
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|7
|21
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|9.11
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Амур – Автомобилист
|5 : 1
|9.11
|18:00
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Лада – Ак Барс
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Нефтехимик – Спартак
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|
Динамо Мн – Сочи
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|
СКА – Трактор
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