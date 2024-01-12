«Амур» — «Авангард»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ
12 января «Амур» дома в Хабаровске на «Платинум-Арена» примет омский «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 12.00 по московскому времени.
Видеотрансляция встречи «Амур» — «Авангард» пройдет в Кинопоиске для всех пользователей с подпиской на онлайн-сервис. Начало — в 11.45 мск. Посмотреть игру также можно будет на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Следите за ключевыми событиями встречи «Амур» — «Авангард» с помощью матч-центра «СЭ».
«Амур» тренера Андрея Мартемьянова с 50 очками находится на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции после 48 игр. «Авангард» Михаила Кравеца располагается на второй строчке с 67 баллами на «Востоке» после 48 матчей.
Лучшим бомбардиром «Амура» в текущем сезоне является нападающий Егор Коршков с 29 (11+18) очками. У «Авангарда» — форвард Владимир Ткачев с 60 (16+44) очками.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|51
|33
|18
|72
|2
|Авангард
|48
|32
|16
|67
|3
|Сал. Юлаев
|48
|30
|18
|63
|4
|Автомобилист
|51
|28
|23
|61
|5
|Трактор
|50
|27
|23
|59
|6
|Лада
|51
|24
|27
|59
|7
|Ак Барс
|48
|28
|20
|58
|8
|Сибирь
|50
|22
|28
|53
|9
|Амур
|48
|21
|27
|50
|10
|Нефтехимик
|50
|20
|30
|49
|11
|Барыс
|49
|16
|33
|40
|12
|Адмирал
|48
|14
|34
|39
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|49
|33
|16
|70
|2
|Динамо М
|50
|33
|17
|70
|3
|Спартак
|50
|30
|20
|67
|4
|СКА
|49
|32
|17
|66
|5
|Торпедо
|49
|29
|20
|61
|6
|ЦСКА
|49
|26
|23
|56
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|48
|21
|27
|47
|9
|Куньлунь РС
|50
|16
|34
|38
|10
|Витязь
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
|12.01
|12:00
|
Амур – Авангард
|- : -
|12.01
|12:30
|
Адмирал – Сибирь
|- : -
|12.01
|17:00
|
Трактор – Ак Барс
|- : -
|12.01
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь РС
|- : -
|12.01
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|12.01
|19:30
|
Спартак – СКА
|- : -