В «Динамо» рассказали о сроках восстановления форварда Джиошвили

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что нападающий «Динамо» Максим Джиошвили может восстановиться от травмы в течение двух недель.

27-летний форвард получил повреждение в начале декабря в гостевом матче с «Торпедо» (1:4).

«У Максима немного затянулось восстановление. В воскресенье у него будет контрольное обследование, и после этого будет понятно. Надеемся, что в течение недели-двух он восстановится», — цитирует Сопина ТАСС.

В 37 матчах текущего регулярного чемпионата КХЛ Джиошвили набрал 14 очков (10+4).