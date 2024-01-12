Плющев рассказал, сможет ли Хабибулин соответствовать уровню КХЛ в 50 лет

Российский тренер Владимир Плющев, возглавлявший национальную сборную страны и клубы КХЛ, считает, что 50-летний голкипер Николай Хабибулин сможет, несмотря на возраст, провести отдельные матчи на требуемом в КХЛ уровне.

«Ответственные люди готовились и, наверное, понимают, на какой шаг они идут и что за этим может быть. Поэтому гадать, предугадывать... Конечно, я не думаю, что длинный чемпионат он может отыграть один, безо всяких замен и чего-то подобного. Но отдельные игры, наверное, провести может. Но тут надо еще посмотреть», — цитирует Плющева «Газета. Ru».