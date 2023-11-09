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Сегодня, 13:45

Заварухин: «Тертышный должен реанимировать себя сам»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мыслями о том, как нападающему Никите Тертышному вернуть высокую результативность.

— Есть ли у вас решение проблемы Тертышного (в сезоне-2021/22 форвард забил 22 гола, но больше такой результативностью не отличался, — прим. «СЭ»)?

— С Никитой мы разговариваем на эту тему, он все прекрасно понимает. Он игрок «Трактора», никуда не собирается.

— Вы его реанимируете до состояния позапрошлого года?

— Он должен сам себя реанимировать. Когда произошла отставка (главного тренера Анвара Гатиятулина, — прим. «СЭ»), мы много давали ему игрового времени, выпускали в большинстве. Мы прекрасно понимаем, что резко такая результативность не вернется. Потом дали ему отдохнуть. Сейчас он снова доказывает, набирает очки.

У нас равные тройки, мы всем доверяем. В большинстве выходят ребята из третьего и четвертого звеньев, мало где такое встретишь. Каждый понимает свой функционал.

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КХЛ
ХК Трактор
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 29 17 12 38
2 Ак Барс 27 18 9 38
3 Лада 29 16 13 37
4 Сал. Юлаев 28 17 11 35
5 Авангард 27 16 11 35
6 Трактор 28 16 12 34
7 Автомобилист 30 15 15 34
8 Нефтехимик 27 12 15 29
9 Сибирь 28 13 15 29
10 Амур 27 11 16 28
11 Барыс 29 8 21 23
12 Адмирал 25 7 18 18
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 28 20 8 42
2 Спартак 28 19 9 40
3 Торпедо 28 17 11 36
4 Локомотив 27 16 11 34
5 ЦСКА 27 14 13 30
6 Северсталь 26 13 13 30
7 Динамо Мн 25 12 13 28
8 СКА 26 13 13 26
9 Сочи 27 12 15 26
10 Куньлунь РС 32 9 23 23
11 Витязь 28 7 21 18
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Амур – Автомобилист
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9.11 18:00
Лада – Ак Барс
 - : -
9.11 19:00
Нефтехимик – Спартак
 - : -
9.11 19:10
Динамо Мн – Сочи
 - : -
9.11 19:30
СКА – Трактор
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