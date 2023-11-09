Заварухин: «Тертышный должен реанимировать себя сам»
Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мыслями о том, как нападающему Никите Тертышному вернуть высокую результативность.
— Есть ли у вас решение проблемы Тертышного (в сезоне-2021/22 форвард забил 22 гола, но больше такой результативностью не отличался, — прим. «СЭ»)?
— С Никитой мы разговариваем на эту тему, он все прекрасно понимает. Он игрок «Трактора», никуда не собирается.
— Вы его реанимируете до состояния позапрошлого года?
— Он должен сам себя реанимировать. Когда произошла отставка (главного тренера Анвара Гатиятулина, — прим. «СЭ»), мы много давали ему игрового времени, выпускали в большинстве. Мы прекрасно понимаем, что резко такая результативность не вернется. Потом дали ему отдохнуть. Сейчас он снова доказывает, набирает очки.
У нас равные тройки, мы всем доверяем. В большинстве выходят ребята из третьего и четвертого звеньев, мало где такое встретишь. Каждый понимает свой функционал.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|17
|12
|38
|2
|Ак Барс
|27
|18
|9
|38
|3
|Лада
|29
|16
|13
|37
|4
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|35
|5
|Авангард
|27
|16
|11
|35
|6
|Трактор
|28
|16
|12
|34
|7
|Автомобилист
|30
|15
|15
|34
|8
|Нефтехимик
|27
|12
|15
|29
|9
|Сибирь
|28
|13
|15
|29
|10
|Амур
|27
|11
|16
|28
|11
|Барыс
|29
|8
|21
|23
|12
|Адмирал
|25
|7
|18
|18
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|28
|20
|8
|42
|2
|Спартак
|28
|19
|9
|40
|3
|Торпедо
|28
|17
|11
|36
|4
|Локомотив
|27
|16
|11
|34
|5
|ЦСКА
|27
|14
|13
|30
|6
|Северсталь
|26
|13
|13
|30
|7
|Динамо Мн
|25
|12
|13
|28
|8
|СКА
|26
|13
|13
|26
|9
|Сочи
|27
|12
|15
|26
|10
|Куньлунь РС
|32
|9
|23
|23
|11
|Витязь
|28
|7
|21
|18
|9.11
|12:00
|
Амур – Автомобилист
|5 : 1
|9.11
|18:00
|
Лада – Ак Барс
|- : -
|9.11
|19:00
|
Нефтехимик – Спартак
|- : -
|9.11
|19:10
|
Динамо Мн – Сочи
|- : -
|9.11
|19:30
|
СКА – Трактор
|- : -
|9.11
|19:30
|
ЦСКА – Авангард
|- : -