Новый главный тренер «Трактора» рассказал, что изменил после вступления в должность
Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о переменах после увольнения Анвара Гатиятулина.
— Что изменилось в вашей жизни после официального назначения на пост главного тренера?
— Ничего. Как работали, так и работаем.
— Знаю некоторых людей, которых переход на должность главного сильно менял. Вплоть до походки.
— Поговорите с нашими ребятами, пусть все расскажут. У нас ничего не поменялось. Единственное, я стал над ними еще больше шутить. Последняя тренировка была эмоциональноразгрузочная. Парни даже не поверили, что такое возможно.
— Вы понимали, что для улучшения результатов нужно было изменить эмоциональный фон, а не игровые детали?
— Ну, игровые детали мы тоже немножко поменяли. Что касается эмоционального фона, то чуть-чуть расслабили ребят, дали им немножко воли и свободы на площадке. Они занимаются любимым делом, а свою энергию должны отдавать болельщикам, когда выходят на игры.
— Могут ли из-за этого возникнуть трудности? Сначала шутки, но потом надо ведь будет спрашивать за результат.
— После проигранных матчей никто игроков по головке не гладит. Мы всегда высказываем претензии, если что-то не получается, ребятам все могут рассказать. Если все претензии по делу, то они все это отлично воспринимают.
— А вы уже ругались на них?
— Конечно! Но я стараюсь вообще не кричать. Эмоции могут быть на площадке. В раздевалке смысла кричать уже нет. Надо просто сказать все по делу, указать на ошибки. Но голос я старался не повышать, уже когда работал с молодежной командой. Просто не вижу в этом смысла.
— Нервировала ситуация, когда у вас была приставка «исполняющий обязанности», а СМИ писали, что «Трактор» ищет тренера в Америке?
— Честно говоря, нет. Должен же быть вариант. Просто так привезти специалиста из-за океана тяжело. И пока после того, как он приедет, должно пройти время на адаптацию к команде и к быту. Наш штаб продолжал работать, как и работал.
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