Быков — о рекорде Гусева: «У него великолепные бомбардирские качества»

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на рекорд нападающего «Динамо» Никиты Гусева по результативности в регулярном чемпионате КХЛ.

«Хочу поздравить Никиту с таким выдающимся результатом! У него великолепные бомбардирские качества и высокое мастерство завершения атак. При этом стоит упомянуть о его партнерах, которые способствовали этому достижению», — сказал Быков «СЭ».

Гусев набрал рекордные 89 (23+66) очков. Он побил достижение Сергея Мозякина — 85 (48+37) очков.