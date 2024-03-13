Потапов — о вылете «Ак Барса» в первом раунде: «Не сказать, что удивлен. Последние матчи регулярки играли отвратительно»
Потапов отреагировал на вылет «Ак Барса» из Кубка Гагарина
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов во время прямого эфира «СЭ» заявил, что не удивлен вылетом «Ак Барса» в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина.
— Не сказать, что удивлен, — сказал Потапов. — Я хотел, чтобы он прошел. Билялетдинов на собрании сказал: «Это то, что мы действительно, заслужили». Мне очень понравилось, что он сказал не «вы заслужили», а «мы заслужили». Те матчи, которые были в последней четверти чемпионата, играли не то, что не стабильно, а отвратительно.
Команда Зинэтулы Билялетдинова завершила выступления в Кубке Гагарина на стадии первого раунда, уступив «Автомобилисту» в серии со счетом 1-4.
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|Ак Барс
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|Динамо М
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|46
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|98
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|3
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|28
|88
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|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
Результаты / календарь
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|13:30
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Динамо М – Трактор
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