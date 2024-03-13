Жарков рассказал о подготовке «Трактора» к серии с «Динамо»
Форвард «Трактора» Владимир Жарков поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ против московского «Динамо».
— Какие-то особенные слова не нужны, — приводит слова Жаркова официальный сайт клуба. — Команда соперника выиграла «регулярку» и хорошо сбалансирована. Нам нужно играть правильно, жестко, меньше ошибаться и удаляться. У них очень хорошее большинство. Я думаю, тренерский штаб все разберет и подскажет нам нюансы, как можно обыграть этого соперника.
- Серия в плане жесткости будет больше похожа на матчи с «Салаватом Юлаевым» или стоит ожидать больше хоккея?
— Плей-офф — это сам по себе другой хоккей. Стоит ожидать всего, чего стоит ожидать. Я думаю, что будет интересная и жесткая игра.
- Как оценишь эмоциональное состояние команды?
— Потрясающее. Все готовы, глаза горят. Все хотят побеждать и двигаться дальше.
Серия «Динамо» — «Трактор» стартует 16 марта в Москве. В первом раунде челябинцы обыграли «Салават Юлаев» со счетом 4-2.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|16.03
|13:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|16.03
|17:00
|
Динамо М – Трактор
|- : -