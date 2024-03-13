Потапов заявил, что Козлова нужно оставить на посту главного тренера «Салавата Юлаева»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов во время прямого эфира «СЭ» высказал мнение о том, кто должен тренировать «Салават Юлаев».

— Считаю, что Козлову можно дать контракт еще на один год. И будущий год спрашивать результат за прошедшие три года, — сказал Потапов «СЭ».