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Президент КХЛ Морозов рассчитывает, что чемпионат пройдет без остановок

18:31
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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что в лиге рассчитывают провести турнир без пауз из-за пандемии коронавируса.

«У нас накоплен большой опыт за предыдущий сезон, — цитирует Морозова ТАСС 1 сентября. — КХЛ — одна из немногих лиг, которая не остановила чемпионат, а завершила его и доиграла плей-офф. Как я уже сказал, у игроков и сотрудников есть иммунитет, поэтому мы рассчитываем на то, что и этот чемпионат пройдет без остановок.

Сегодня сезон в КХЛ стартует матчем «Авангард» — ЦСКА. Начало в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/interviews/12272601

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Евгений Петров все материалы автора

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