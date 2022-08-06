Александр Радулов рассказал, как проходит адаптация в «Ак Барсе»

Нападающий Ак Барса" Александр Радулов рассказал, как проходит адаптация в казанском клубе.

«Где играть, в целом без разницы. Каждый человек должен уметь играть на любой позиции. Когда выходишь в большинстве, там может все поменяться за пять секунд, можешь оказаться в углу, можешь на синей линии. Мы и стараемся играть там, где оказался. Соблюдать тактические моменты, здесь без разницы, кто где находится. Все должны выполнять одну тренерскую установку и стараться в большинстве забить гол. Если надо закрывать вратаря — все должны пытаться это делать, кто там оказался. Также и на полборта, кто оказался — пускай разыгрывает. У нас достаточно мастеровитых ребят, которые могут и отдать пас, и разыграть», — передает слова Радулова корреспондент «СЭ».

Напомним, в середине июля «Ак Барс» объявил о подписании контракта с Радуловым на два года. Предыдущие пять сезонов хоккеист провел в «Далласе».