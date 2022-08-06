Александр Радулов рассказал, как проходит адаптация в «Ак Барсе»
Нападающий Ак Барса" Александр Радулов рассказал, как проходит адаптация в казанском клубе.
«Где играть, в целом без разницы. Каждый человек должен уметь играть на любой позиции. Когда выходишь в большинстве, там может все поменяться за пять секунд, можешь оказаться в углу, можешь на синей линии. Мы и стараемся играть там, где оказался. Соблюдать тактические моменты, здесь без разницы, кто где находится. Все должны выполнять одну тренерскую установку и стараться в большинстве забить гол. Если надо закрывать вратаря — все должны пытаться это делать, кто там оказался. Также и на полборта, кто оказался — пускай разыгрывает. У нас достаточно мастеровитых ребят, которые могут и отдать пас, и разыграть», — передает слова Радулова корреспондент «СЭ».
Напомним, в середине июля «Ак Барс» объявил о подписании контракта с Радуловым на два года. Предыдущие пять сезонов хоккеист провел в «Далласе».
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|Сочи
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|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА – Металлург
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