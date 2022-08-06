Александр Радулов прокомментировал уровень хоккея в России после шести лет в НХЛ

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал товарищеский матч с альметьевским «Нефтяником» из ВХЛ (6:1).

«На самом деле очень круто, что пришли болельщики. Приятно играть товарищеский матч, когда полные трибуны. Дворец хоть и небольшой, но все равно видно, как народ тут любит хоккей. Самое главное, что им все понравилось. Понятно, что никто не хочет проигрывать, ребята тоже хотят себя показать. Играют, бьются. Мы вышли на лед, это хоккей, никто ни о чем не думает, просто хочет показать себя. Народ пришел, болеет, тем более у них у тренера юбилей. Все понятно. Игра была интересная, пусть много сумбура, тяжело идет первая встреча, но ничего. Через работу все будем налаживать.

С Альшевским не было конфликта. Это игра. Кричал ему, он мне кричал. Потыкались немного, ничего страшного. Забыли, потом руки пожали, разошлись. А уровень игры. Знаете, это же август месяц, какой тут может быть уровень игры? Нормальный уровень. Для летнего хоккея абсолютно нормально, думаю, всем понравилось. Всегда приятно забивать. Во-первых, хорошая передача была от Вадима Шипачева, по второму голу. С первым там ребята хорошо поборолись, разыграли, вывели человека на бросок. Я просто оказался в нужном месте и попал. Приятно, конечно, забивать, тем не менее самое главное что команда выиграла.

Очень круто в целом было. Очень интересно посмотрели на вышку буровой, станцию. Много интересного рассказывали, впервые там был. Я был нарасхват у болельщиков? Не знаю, мне кажется не только ко мне, ко всем подходили за фото. Может просто я только приехал, поэтому немного больше ко мне. Не знаю», — передает слова Радулова корреспондент «СЭ».

Отметим, что последним сезоном Александра в России перед возвращением в НХЛ был 2015/16 за московский ЦСКА.