Знарок прокомментировал дебют Радулова в «Ак Барсе»

Главный тренер «Ак Барса» Олаг Знарок оценил игру нападающего Александр Радулова в выставочном матче против «Нефтяника» (6:1).

— Радулов с первого матча оправдывает статус звезды в атаке?

— Пока трудно что-то говорить, ребята под нагрузками пока. Я думаю, он может играть еще лучше, и мы ждем этого от него. В целом все это звено может играть лучше.

— Зарипов вышел сегодня с капитанской нашивкой. Озночает ли это, что и в сезоне он будет капитаном?

— Пока вот так. Он — единственный аксакал у нас, заслуживает это. Пока планируем его.

— В составе «Нефтяника» сегодня играл Булатов, воспитанник «Ак Барса». Он в первом периоде хотел подраться с Хафизуллиным, в третьем в итоге подрался с Воронковым.

— Извините, я не знаю, кто там воспитанник «Ак Барса». Я еще своих-то ребят не запомнил всех по именам. Сначала надо у себя разобраться.

— Таким способом можно запомниться вам?

— Каким? Подраться? Нет, конечно. Зачем мне драки, мы в хоккей играем. Нужно создавать что-то креативное.

— Какие отзывы по Мифтахову у тренера вратарей?

— Пока они не определились с первым и вторым номером. Следующий матч проведет Билялов, а как дальше будет — не знаю пока, — сказал Знарок.