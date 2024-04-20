Александр Мальцев: «В финале Кубка Гагарина симпатизирую «Локомотиву»

Легендарный форвард московского «Динамо», двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев в эксклюзивном интервью «СЭ» в честь своего 75-летия высказал мнение о финальной серии плей-офф КХЛ.

— В финале Кубка Гагарина кому симпатизируете?

— Ярославлю. С точки зрения командной игры он выглядит поинтереснее «Магнитки». В этой серии «Локомотив» фаворит. Шансы 55 на 45 в его пользу.

— А вот Александр Кожевников на днях произнес: «Смотреть хоккей нынешнего «Локомотива» — мучение. Таким стилем мальчишек в игру не влюбить».

— Не согласен. Мне нравится, как играет «Локомотив». И в атаке, и в обороне. Другое дело, наш хоккей в принципе изменился. Напоминает канадский — вброс шайбы в зону и борьба, борьба, борьба. А раньше в каждой команде были игровики. Отсюда красивые комбинации, куча голов. Сейчас все иначе.

В первом матче финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» обыграл «Локомотив» (2:1, 1-0). Вторая игра пройдет 20 апреля в Магнитогорске.