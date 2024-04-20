В ФХР заявили, что российских хоккеистов продолжают тщательно проверять на допинг

Руководитель медицинского департамента Федерации хоккея России (ФХР) Екатерина Варфоломеева сообщила, что российских игроков продолжают проверять на допинг.

«Несмотря на то, что российские сборные и клубы с марта 2022 года лишены возможности выступать на турнирах под эгидой Международной федерациеи хоккея (ИИХФ), внимание антидопинговых служб к нашим спортсменам не ослабевает», — приводит слова Варфоломеевой ТАСС.

Ранее стало известно, что ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии до 2025 года.