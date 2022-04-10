Александр Еременко рассказал о конкуренции с Бочаровым в «Динамо»
Голкипер «Динамо» Александр Еременко подвел итоги выступления команды в прошедшем сезоне.
— Чего не хватило команде в этом сезоне, если откровенно?
— Я только честно и говорю. Многих вещей не хватило. Я не могу каждому залезть в голову, отвечаю только за себя. Увидев всю картину со своей точки зрения, не понимаю некоторых спортсменов. Не понимаю, как они готовятся, как выходят на лед, что они делают на площадке. Допустим, я как игрок, выхожу на лед на 15 минут, и это с перерывами. Не понимаю, что тяжелого сконцентрироваться и сделать определенные правильные движения. Пытаюсь пропустить это через себя. Не говорю, что это легко, но почему я не мог бы это сделать? Мне иногда казалось, что мы немного расхлябанные, несобранные. Они не понимают, что в каждой мелочи скрывается залог успеха. Мне кажется, не хватило собранности и эмоций, нужно было переступить через себя, отказаться от каких-то посторонних вещей и сконцентрироваться.
— Многие по ходу сезона говорили, что вратарская бригада «Динамо» не способна решать задачу взять кубок. Правда ли это и что нужно, например, Ивану Бочарову, чтобы его не считали нестабильным?
— Стабильность вратаря зависит от команды и игры в обороне. Будем честны, что защитники иногда увлекались нападением, а нападающие, в свою очередь, не всегда могли качественно отработать сзади. В нападении все было шикарно, но в обороне очень часто случались провалы. От этого я иногда не понимал, как мне нужно действовать. Чисто тактически мы не играли в оборонительный хоккей.
— По сути, вы с Бочаровым были в равных условиях. Почему у тебя получалось лучше в плей-офф?
— Наверное, на том этапе я был чуть лучше готов головой. Возможно, морально Иван немного просел и это сказалось на физике. Когда голова не на месте, страдает движение.
— Недавно КХЛ признала, что в московском «Динамо» есть долги по выплатам зарплаты хоккеистам. Может ли это повлиять на человека и его концентрацию на льду?
— У каждого есть своя жизнь. Сидя в раздевалке, в любом случае идут обсуждения и можно услышать разные проблемы. Я сравниваю себя в свое время и благодарен судьбе, что у меня не было денег. Я получал примерно 7 долларов, хотел и стремился к большему. Сейчас многие получают хорошие деньги и ни к чему не стремятся. Они заработали 10 рублей и не хотят получать 20. Ведь чтобы получить 20, надо много работать. Это все взаимосвязано.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|3 - 1
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|10.04
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|- : -