СКА — ЦСКА: составы команд на пятый матч серии

Стали известны составы СКА и ЦСКА на пятую встречу в рамках финальной серии плей-офф Западной конференции. Игра состоится в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 (мск).

ЦСКА

Федотов (Рейдеборн)

Дальбек — Нестеров, Слепышев — Андронов — Плотников

Киселевич — Дитц, Окулов — Каменев — Григоренко

Сергеев — Провольнев, Попов — Светлаков — Соркин

Грудинин, Карнаухов — Панкратов — Абрамов, Гуськов.

СКА

Юханссон (Самонов)

Ожиганов — Фантенберг, Тимкин — Бардаков — Бурдасов

Камалов — Робинсон, Гусев — Воробьев — Моисеев

Фальковский — Лехтонен, Кузьменко — Цицюра — Волков

Солянников, Камаров — Хуснутдинов — Зыков, Кетов.

Напомним, что пока счет в серии до четырех побед равный — 2-2. Следующий матч пройдет в Москве 12 апреля.