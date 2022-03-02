Александр Бурмистров: «И «Ак Барс», и «Авангард» по сравнению с прошлым плей-офф — разные команды»

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров рассказал о том, чего ждать от серии плей-офф против «Авангарда».

— Настроение отличное, все ребята заряжены. Мы проделали колоссальную работу, серьезно подготовились, я считаю. Олимпийцы добавили позитива: несмотря на то, что кто-то приехал без медалей, кто-то — без победы, все равно все улыбаются.

— В клубном сериале вы сказали: «Мы хотим отмазаться за прошлый плей-офф». Если удастся обыграть «Авангард» в первом раунде, это будет достойным отмщением?

— На самом деле, без разницы, в каком раунде. Так сложилась ситуация, что мы встречаемся уже в четвертьфинале конференции. Естественно, хочется победить и порадовать своих болельщиков.

— «Авангард» в этом регулярном чемпионате — достаточно удобный соперник для «Ак Барса»: три матча и три победы. Будет ли это иметь значение в плей-офф?

— Вряд ли, все-таки регулярный чемпионат и плей-офф — это разные истории. Это поможет помочь только разве что с точки зрения собственной уверенности — мол, мы можем их обыгрывать.

— Корректно ли вспоминать прошлую серию плей-офф, учитывая, сколько игроков поменялось?

— Я думаю, что и мы, и «Авангард» по сравнению с прошлым плей-офф — разные команды. Много игроков поменялось и с нашей, и с их стороны, поэтому мне кажется, что серия будет другая, не похожая на прошлогоднюю. Фаворита тут точно нет, две равные команды будут биться. Эта серия будет одной из самых зрелищных в первом раунде.

— Насколько вообще удобно сразу начинать плей-офф с равным соперником? В последних двух сезонах «Ак Барс» выходил на восьмую команду конференции, и, при уважении к «Торпедо» и «Нефтехимику», была возможность почувствовать игру.

— Я играл в первом раунде против Омска, когда выступал за «Салават Юлаев». Ничего плохого в этом не вижу, это поможет нам сразу войти в плей-офф против серьезного противника, почувствовать накал борьбы.