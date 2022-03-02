Александр Бурмистров: «И «Ак Барс», и «Авангард» по сравнению с прошлым плей-офф — разные команды»
Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров рассказал о том, чего ждать от серии плей-офф против «Авангарда».
— Настроение отличное, все ребята заряжены. Мы проделали колоссальную работу, серьезно подготовились, я считаю. Олимпийцы добавили позитива: несмотря на то, что кто-то приехал без медалей, кто-то — без победы, все равно все улыбаются.
— В клубном сериале вы сказали: «Мы хотим отмазаться за прошлый плей-офф». Если удастся обыграть «Авангард» в первом раунде, это будет достойным отмщением?
— На самом деле, без разницы, в каком раунде. Так сложилась ситуация, что мы встречаемся уже в четвертьфинале конференции. Естественно, хочется победить и порадовать своих болельщиков.
— «Авангард» в этом регулярном чемпионате — достаточно удобный соперник для «Ак Барса»: три матча и три победы. Будет ли это иметь значение в плей-офф?
— Вряд ли, все-таки регулярный чемпионат и плей-офф — это разные истории. Это поможет помочь только разве что с точки зрения собственной уверенности — мол, мы можем их обыгрывать.
— Корректно ли вспоминать прошлую серию плей-офф, учитывая, сколько игроков поменялось?
— Я думаю, что и мы, и «Авангард» по сравнению с прошлым плей-офф — разные команды. Много игроков поменялось и с нашей, и с их стороны, поэтому мне кажется, что серия будет другая, не похожая на прошлогоднюю. Фаворита тут точно нет, две равные команды будут биться. Эта серия будет одной из самых зрелищных в первом раунде.
— Насколько вообще удобно сразу начинать плей-офф с равным соперником? В последних двух сезонах «Ак Барс» выходил на восьмую команду конференции, и, при уважении к «Торпедо» и «Нефтехимику», была возможность почувствовать игру.
— Я играл в первом раунде против Омска, когда выступал за «Салават Юлаев». Ничего плохого в этом не вижу, это поможет нам сразу войти в плей-офф против серьезного противника, почувствовать накал борьбы.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|2.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|2.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -
|2.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -