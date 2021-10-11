Александр Андриевский: «Нам не в первый раз не хватает правильности действий в концовке игры»

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:4 Б).

«Неплохая игра по движению, единственное — нам не в первый раз не хватает правильности действий в концовке игры: где-то надо шайбу подержать, где-то выбросить. Будем над этим работать. Также нужно работать над буллитами, три серии проиграно, реализована всего одна попытка, видимо, не хватает мастерства.

Завтра повторный матч, сейчас главное — восстановиться. На последних минутах, когда мы выигрываем, ребята слишком хотят не ошибиться, это сидит в подсознании. Видимо, от этого и ошибки. Мы эту проблему видим, будем исправлять, работать, смотреть видео», — приводит слова тренера сайт КХЛ.