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Александр Андриевский: «Нам не в первый раз не хватает правильности действий в концовке игры»

Главный тренер «Адмирала» объяснил причины поражения от «Трактора»
11 октября, 18:40
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Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:4 Б).

«Неплохая игра по движению, единственное — нам не в первый раз не хватает правильности действий в концовке игры: где-то надо шайбу подержать, где-то выбросить. Будем над этим работать. Также нужно работать над буллитами, три серии проиграно, реализована всего одна попытка, видимо, не хватает мастерства.

Завтра повторный матч, сейчас главное — восстановиться. На последних минутах, когда мы выигрываем, ребята слишком хотят не ошибиться, это сидит в подсознании. Видимо, от этого и ошибки. Мы эту проблему видим, будем исправлять, работать, смотреть видео», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/11/490913.html

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Иван Шитик все материалы автора
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