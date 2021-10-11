Анвар Гатиятулин: «Замена Гарипова ни в коем случае не говорит о том, что мы недовольны его игрой»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:3 Б).

«Непростой матч получился, третья игра на Востоке. Видно, что не хватало свежести, но проявили характер, выиграли матч. В первом периоде не получилось, пришлось нагонять соперника. В третьем периоде смогли сравнять счет и одержать победу в серии бросков. В первую очередь за счет характера — улучшили командные действия, были более заряжены на ворота, заставили соперника ошибаться и забили голы. Перед завтрашним матчем разберем эту игру, посмотрим, что можно улучшить. Все силы бросим на восстановление, завтра это будет один из ключевых моментов.

Замена Гарипова ни в коем случае не говорит о том, что мы недовольны его игрой. Нужно было встряхнуть команду, это вынужденная замена, которая сработала», — цитирует тренера сайт КХЛ.