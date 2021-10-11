КХЛ: ЦСКА победил «Спартак», «Локомотив» обыграл «Динамо». Результаты матчей 11 октября
«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Шевченко — 1 (Вл. Ушенин), 1:37 — 1:0. Лугин — 3 (Матушкин, Гареев), 3:43 — 2:0. Абрамов — 2 (Карпухин, Ткачев), 27:19 — 2:1. Лугин — 4 (Обидин, Гареев), 34:31 — 3:1. Яруллин — 4 (бол., Основин, Бывальцев), 55:43 — 3:2. Седлак — 7 (Гика, Бэйлен), 59:05 — 3:3.
Победный буллит: Пулккинен.
Вратари: Серебряков — Гарипов (Вилл, 3:43).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 35 (12+9+8+6) — 32 (6+11+13+2).
Судьи: Васильев, Морозов.
11 октября. Владивосток. Фетисов Арена.
«Металлург» (Магнитогорск) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Чибисов — 7 (Кошелев, Яковлев), 3:18 — 1:0. Голдобин — 9 (Дронов, Карпов), 37:24 — 2:0. Якимов — 2 (Александров, Жабреев), 52:15 — 2:1. Чибисов — 8 (п.в., Карри, Кошелев), 59:47 — 3:1.
Вратари: Кошечкин — Хелльберг (59:21 — 59:47).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 40 (10+17+13) — 20 (3+5+12).
Судьи: Оленин, Сидоренко.
11 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург.
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Тянулин — 2 (Мартынов, Орлов), 28:49 — 1:0. Моисеев — 1 (Колмыков, Алексеев), 33:28 — 1:1. Моисеев — 2 (Няттинен), 36:32 — 1:2. Чехович — 3 (Гривик, Заар), 41:47 — 2:2.
Победный буллит: Кодола.
Вратари: Кочетков — Шугаев.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 38 (12+14+8+4) — 37 (11+16+7+3).
Судьи: Беляев, Мочалов.
11 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
ЦСКА — «Спартак» (Москва) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Плотников — 7 (бол., Григоренко, Нестеров), 19:09 — 1:0.
Вратари: Рейдеборн — Данск (59:10).
Штраф: 9 — 11.
Броски: 21 (10+7+4) — 25 (4+8+13).
Судьи: Гашилов, Гофман.
11 октября. Москва. «ЦСКА Арена».
«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Голы: Да Коста — 6 (Зборовский, Мэйсек), 44:08 — 0:1. Брюквин — 3 (Каски, Емелин), 44:55 — 1:1. Брюквин — 4 (Якупов), 45:56 — 2:1. Найт — 8, 58:34 — 3:1.
Вратари: Грубец — Галкин (59:30).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 32 (12+8+12) — 37 (9+12+16).
Судьи: Хрибик, Юдаков.
11 октября. Балашиха. Арена Балашиха.
«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Полунин — 4 (Красковский, Марченко), 7:52 — 1:0. Коршков — 1 (Елесин, Полунин), 21:50 — 2:0. Клинкхаммер — 3 (бол., Галиев, Войнов), 43:22 — 2:1. Баранцев — 1 (Красковский, Кудрявцев), 46:49 — 3:1.
Вратари: Паскуале — Еременко (56:41 — 59:28).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 19 (6+6+7) — 23 (7+10+6).
Судьи: Акузовский, Франо.
11 октября. Ярославль. Арена-2000.
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