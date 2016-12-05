Александр Андриевский: "Адмирал" предоставил СКА много свободного пространства"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (1:4) отметил, что команда недостаточно активно действовала в первом периоде. По словам специалиста, дальневосточники предоставили сопернику слишком много свободного пространства.

– Я бы занес "Адмиралу" в актив второй и третий периоды, - приводит пресс-служба дальневосточного клуба слова Андриевского. - В первом игровом отрезке мы действовали недостаточно активно, давали много свободного пространства сопернику, который полностью владел инициативой в первом периоде. Еще хорошо, что мы пропустили всего одну шайбу в первые 20 минут. Был неплохой шанс в конце, считаю, мы должны были играть "5 на 3". Попросим, чтобы судейский департамент разъяснил нам этот момент.