В четверг, 10 августа, «Ак Барс» сыграет против «Трактора» в рамках предсезонного турнира Кубок TANECO 2023 в Казани. Начало встречи — 19:00 (по московскому времени).

Смотреть видеотрансляцию игры «Ак Барс» — «Трактор» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте», а также на KHL, KHL Prime, ТНВ.

В 2023 году в турнире участие примут четыре команды. На предварительном этапе участники сыграют по одному матчу друг с другом — и по итогу распределения мест будут определены участники встреч за 1 и 3 место.

Для «Трактора» матчи турнира в Казани станут первыми в рамках текущей предсезонной подготовки. «Ак Барс» уже провел две контрольные игры: с «Нефтяником» из ВХЛ (5:0) и «Ладой» (2:3).

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