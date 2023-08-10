«Ак Барс» — «Трактор»: смотреть прямую трансляцию матча онлайн видео
В четверг, 10 августа, «Ак Барс» сыграет против «Трактора» в рамках предсезонного турнира Кубок TANECO 2023 в Казани. Начало встречи — 19:00 (по московскому времени).
Смотреть видеотрансляцию игры «Ак Барс» — «Трактор» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте», а также на KHL, KHL Prime, ТНВ.
В 2023 году в турнире участие примут четыре команды. На предварительном этапе участники сыграют по одному матчу друг с другом — и по итогу распределения мест будут определены участники встреч за 1 и 3 место.
Для «Трактора» матчи турнира в Казани станут первыми в рамках текущей предсезонной подготовки. «Ак Барс» уже провел две контрольные игры: с «Нефтяником» из ВХЛ (5:0) и «Ладой» (2:3).
Предсезонка КХЛ: расписание всех турниров — даты и участники
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Ак Барс
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