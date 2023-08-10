Лучший вратарь прошлого сезона КХЛ Серебряков прокомментировал свою зарплату

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что пока не думает о том, в каком клубе продолжит карьеру после сезона-2023/24.

— Поменялось ли в вас что-то после такого сезона? Вы провели хороший сезон, получили большую зарплату — не расслабит ли вас это?

— Я стараюсь не обращать на это внимания. Да, есть приятные воспоминания и эмоции, но в жизни все может очень быстро поменяться. Мне хочется повторить прошлогодний результат и доказать, что тот сезон не был случайным.

— Вчера стали известны три самых высокооплачиваемых вратаря КХЛ — один вылетел в первом раунде, а двое вообще в плей-офф не попали. Вы не продешевили?

— У нашего клуба не самый большой бюджет, но я считаю, что мне предложили максимальные условия, которые возможны в этой команде.

— Следующим летом вы впервые выйдете на рынок как неограниченно свободный агент. Будете рассматривать различные предложения?

— Посмотрим, как закончится этот сезон, всякое в жизни бывает. Если выйду на рынок, то думаю, что в феврале-марте уже будет понятно, какой клуб я выберу.

По данным «СЭ», зарплата Серебрякова составляет 47 миллионов рублей в год. Он входит в пятерку самых высокооплачиваемых вратарей КХЛ, — сказал Серебряков «СЭ».

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