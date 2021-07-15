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«Ак Барс» продлил контракт с Фазылзяновым

10:13
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«Ак Барс» продлил контракт с защитником Камилем Фазылзяновым.

23-летний россиянин подписал новое соглашение с клубом, которое рассчитано на два года.

Фазылзянов является воспитанником «Ак Барса». В сезоне-2020/21 защитник провел 14 матчей за казанцев и забросил одну шайбу.

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Иван Торопцев все материалы автора

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