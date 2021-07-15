«Ак Барс» продлил контракт с Фазылзяновым
10:13
«Ак Барс» продлил контракт с защитником Камилем Фазылзяновым.
23-летний россиянин подписал новое соглашение с клубом, которое рассчитано на два года.
Камиль Фазылзянов подписал новый контракт на два года pic.twitter.com/134r5d7SWS— ХК Ак Барс (@hcakbars) July 15, 2021
Фазылзянов является воспитанником «Ак Барса». В сезоне-2020/21 защитник провел 14 матчей за казанцев и забросил одну шайбу.
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