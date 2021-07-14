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Богдан Якимов заключил пробный контракт с «Сочи»

14 июля 2021, 23:15
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Нападающий Богдан Якимов заключил просмотровый контракт с «Сочи» и пройдет предсезонку в составе «леопардов», сообщает сайт клуба.

26-летний нападающий является воспитанником нижнекамского хоккея, в КХЛ выступал за «Нефтехимик», «Авангард», «Северсталь» и СКА. Также форвард пробовал свои силы в системе «Эдмонтона», проведя два сезона в Северной Америке.

Богдан Якимов уже присоединился к «Сочи» и принимает участие в тренировочном процессе.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Probnyj-kontrakt-Bogdana-Jakimova-10652

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Иван Шитик все материалы автора

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