Богдан Якимов заключил пробный контракт с «Сочи»

Нападающий Богдан Якимов заключил просмотровый контракт с «Сочи» и пройдет предсезонку в составе «леопардов», сообщает сайт клуба.

26-летний нападающий является воспитанником нижнекамского хоккея, в КХЛ выступал за «Нефтехимик», «Авангард», «Северсталь» и СКА. Также форвард пробовал свои силы в системе «Эдмонтона», проведя два сезона в Северной Америке.

Богдан Якимов уже присоединился к «Сочи» и принимает участие в тренировочном процессе.