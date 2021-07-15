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Лазарев находится на просмотре в «Спартаке»

13:50
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Нападающий Антон Лазарев находится на просмотре в «Спартаке», информирует пресс-служба клуба. По итогам просмотра в межсезонье с игроком может быть заключен полноценный контракт.

31-летний Лазарев (176 см, 81 кг) — серебряный призер юниорского чемпионата мира — провел 557 матчей в чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав 174 очка (70 голов + 104 передачи). В прошлом сезоне на счету Лазарева 9 (4+5) очков в 31 игре за «Трактор» и «Куньлунь».

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