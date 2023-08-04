«Ак Барс» подписал однолетний контракт с вратарем Ахтямовым

«Ак Барс» объявил о подписании контракта с вратарем Артуром Ахтямовым. Соглашение с 21-летний голкипером рассчитано на 1 год.

Игрок является воспитанником «Ак Барса».

Прошлый сезоне Ахтямов провел в «Нефтянике», сыграв в 45 матчах. Процент отраженных бросков составил 94,4 при коэффициенте надежности 1,71.