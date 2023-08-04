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Сегодня, 13:00

Гимаев заявил, что не уйдет с ТВ, несмотря на работу в офисе КХЛ

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Сергей Гимаев-младший.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший игрок КХЛ, бронзовый призер чемпионат-2014/15, телекомментатор-эксперт Сергей Гимаев рассказал «СЭ» о нюансах своей работы в Континентальной хоккейной лиге.

— Правда, что у вас появился кабинет в КХЛ?

— Да, появился. Есть рабочий стол. Он был завален папками, но теперь их убрали.

— Вы продолжите работать комментатором КХЛ ТВ?

— Да, остаюсь. Просто буду больше занят, буду комментировать меньше матчей.

— Можно ли назвать вашу должность скрытым профсоюзом?

— В какой-то степени — да. Я буду помогать ребятам, защищать их.

— Будете ли вы давить на лигу, чтобы по регламенту предсезонку сделали не длиннее 30 дней?

— Будем обсуждать этот момент. Ребята начнут говорить свои пожелания, а мы вместе с лигой будем все это обсуждать.

— Что входит в ваши ближайшие планы?

— У нас есть обширный список планов, по которому мы должны прийти к единому мнению и зарегламентировать.

— Знаю, что один из пунктов — сделать обязательным моментальное получение формы новичком команды.

— Да, игрок должен знать, что получит клюшки и коньки сразу по приходу. Есть клубы, у которых нет с этим проблем, но во многих еще пока есть.

— Что будете делать с задержками по зарплате?

— Это уже к юристам. Есть дисциплинарный комитет, в который можно обратиться с этим вопросом.

— Но к вам можно обратиться по этому поводу?

— Нужно! Можно через агентов, можно и напрямую.

— Насколько вы полномочны защищать права игроков? Что вы можете сделать?

— Во-первых, мы будем обсуждать проблемы с лигой. Она, в свою очередь, свяжется с клубом. Я не только представляю игроков. В ситуации, когда игроки могут быть неправы, все равно станем решать эти ситуации с клубами.

— Вы говорили, что будет способствовать тому, чтобы СМИ лучше взаимодействовали с хоккеистами.

— Да, это не совсем моя история, но я тоже буду помогать взаимодействовать, обучать игроков общению с прессой и быть более открытыми.

— Получится?

— Верю в это!

Сергей Гимаев-младший
Хоккей
КХЛ
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