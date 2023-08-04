В Новосибирске на новой ледовой арене хотят провести форум по развитию хоккея
Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал, что в 2024 году планируется провести на новой ледовой арене форум, посвященный развитию хоккея.
«В рамках этой арены, в рамках ее опять-таки многофункциональности мы хотим начать со следующего года проводить именно хоккейный форум, такой масштабный российского уровня, где будут обсуждаться проблемы развития как детского, так и профессионального хоккея», — сказал министр ТАСС.
Первым официальным матчем на «Сибирь-Арене» станет игра юниорских сборных России и Белоруссии по хоккею, которая пройдет 13 августа.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/18442505
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|0
|6
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|7
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|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
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|0
|0
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