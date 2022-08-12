«Ак Барс» победил «Витязь» в контрольном матче

«Ак Барс» переиграл «Витязь» в контрольном матче. Встреча, которая проходила в Балашихе, завершилась со счетом 3:1.

В составе казанцев дублем отметился нападающий Кирилл Петров, еще одну шайбу забросил защитник Динар Хафизуллин.

Единственный гол хозяев на счету форвард Александра Яремчука.