Генменеджер «Авангарда» испытывает отрицательные эмоции после массовой драки с игроками «Сочи»

Генменеджер омского клуба Алексей Волков прокомментировал в интервью «СЭ» события в матче предсезонного турнира в Сочи с командой из этого города, когда за первый период было зафиксировано сразу 9 драк.

— Какие эмоции были у вас после массовых драк в матче против «Сочи»?

— Отрицательные. Не буду этого скрывать. Не понимаю, ради чего на предсезонной стадии устраивают вот такого рода драки. Главный тренер «Сочи» сказал, что он хайпует на «Авангарде». Гендиректор подчеркнул, что такие вещи с его точки зрения популяризируют хоккей. Это их выбор. Наши ребята оказались готовы и дали серьезный отпор. Если данный подход устраивает руководство «Сочи», которое обеспечивает клубу бюджет, это абсолютно не мое дело.

— Ролик с драками стал самым просматриваемым в том числе и у вас.

— «Авангард» — хороший клуб в плане медиа. Очень раскрученный. Нам драки не нужны, чтобы быть лидерами и делать хороший контент. Наши сочинские коллеги, видимо, пошли по другому пути. Мы не претендуем на то, чтобы их осуждать.

— Вы сами когда-нибудь дрались?

— Конечно, бывало. В Северной Америке приходилось. Я помню, что уже и в России подрались, даже будучи игроками одной команды. Но это мужской коллектив. Абсолютно нормальное явление. Спокойно отношусь, когда бывает драка с каким-то смыслом.