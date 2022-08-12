Бой дня в КХЛ: молодой форвард «Магнитки» Гребенкин подрался с защитником «Автомобилиста» Василевским

В заключительном матче Мемориала И. Х. Ромазана между магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом» подрались форвард хозяев Никита Гребенкин и защитник гостей Алексей Василевский.

После стычки на пятаке игроки сцепились и обменялись ударами. Оба участника драки получили пятиминутные удаления.

Гребенкину в мае исполнилось 19 лет. Нападающий проводит третий матч за основу «Металлурга», а дебютировал — 8 декабря 2021 года в игре с «Куньлунем». Василевскому — 29 лет. Алексей выступает в КХЛ с сезона-2012/13.