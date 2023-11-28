«Ак Барс» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ 28 ноября 2023 года

«Ак Барс» дома обыграл «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0. Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале.

«Ак Барс» (44 очка) после 36 игр занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (46) идет третьей на «Востоке» после 37 матчей.

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