Билялов установил клубный рекорд «Ак Барса» по числу матчей на ноль

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов обновил клубный рекорд по числу сухих матчей, сообщает пресс-служба КХЛ.

28 ноября «Ак Барс» дома обыграл «Ладу» (2:0) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. Билялов отыграл на ноль, отразив 20 бросков по своим воротам.

Билялов провел 22-й сухой матч за казанцев. Он обогнал по этому показателю Эмиля Гарипова (21 матч на ноль).