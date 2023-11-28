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Сегодня, 21:10

Шайбы Юдина и Яшкина принесли «Ак Барсу» победу над «Ладой» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ак Барс» — «Лада».
Фото ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» дома обыграл «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.

Победу казанцам принесли шайбы Дмитрия Юдина и Дмитрия Яшкина.

Голкипер хозяев Тимур Билялов отыграл на ноль, отразив 20 бросков по своим воротам.

«Ак Барс» (44 очка) после 36 игр занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (46) идет третьей на «Востоке» после 37 матчей.

В следующем матче «Ак Барс» дома примет «Автомобилист», а «Лада» на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым». Обе игры пройдут 30 ноября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Лада» (Тольятти) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Юдин — 5 (бол., Шипачев), 23:20 — 1:0. Яшкин — 18 (Шипачев), 28:55 — 2:0.

Нереализованный буллит: Шипачев (Ак Барс), 43:44 (Вратарь).

Вратари: Билялов — Подъяпольский (58:05 — 59:48).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 25 (10+11+4) — 20 (4+7+9).

Судьи: Букин, Кочетов.

28 ноября. Казань. Татнефть-Арена. 8008 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Лада
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 37 25 12 54
2 Авангард 34 22 12 47
3 Лада 37 19 18 46
4 Ак Барс 36 21 15 44
5 Сал. Юлаев 35 21 14 43
6 Трактор 36 19 17 42
7 Автомобилист 37 19 18 42
8 Сибирь 37 17 20 39
9 Амур 36 14 22 35
10 Нефтехимик 36 14 22 35
11 Адмирал 34 10 24 27
12 Барыс 36 10 26 27
Западная конференция И В П О
1 Спартак 37 24 13 51
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