Шайбы Юдина и Яшкина принесли «Ак Барсу» победу над «Ладой» в КХЛ
«Ак Барс» дома обыграл «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.
Победу казанцам принесли шайбы Дмитрия Юдина и Дмитрия Яшкина.
Голкипер хозяев Тимур Билялов отыграл на ноль, отразив 20 бросков по своим воротам.
«Ак Барс» (44 очка) после 36 игр занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (46) идет третьей на «Востоке» после 37 матчей.
В следующем матче «Ак Барс» дома примет «Автомобилист», а «Лада» на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым». Обе игры пройдут 30 ноября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Лада» (Тольятти) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы: Юдин — 5 (бол., Шипачев), 23:20 — 1:0. Яшкин — 18 (Шипачев), 28:55 — 2:0.
Нереализованный буллит: Шипачев (Ак Барс), 43:44 (Вратарь).
Вратари: Билялов — Подъяпольский (58:05 — 59:48).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 25 (10+11+4) — 20 (4+7+9).
Судьи: Букин, Кочетов.
28 ноября. Казань. Татнефть-Арена. 8008 зрителей.
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|12
|26
|29
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Амур – Адмирал
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|
Сибирь – Северсталь
|1 : 2
|28.11
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|
Ак Барс – Лада
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|28.11
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Нефтехимик – Металлург Мг
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СКА – Динамо М
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