«Нефтехимик» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» и «Металлург» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Нижнекамске и завершилась победой гостей — 4:3 Б.

Видео лучших моментов матча «Нефтехимик» — «Металлург» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Для «Металлурга» это 11-я победа подряд. Команда с 54 очками в 37 матчах возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Нефтехимик» с 35 баллами после 36 игр располагается на 10-й строчке Востока.