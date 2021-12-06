«Ак Барс» проиграл «Барысу»

«Барыс» победил «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В составе «Барыса» отличились Якоб Лилья и Аркадий Шестаков. У «Ак Барса» единственную шайбу забросил Дмитрий Воронков.

«Барыс» набрал 34 очка и занимает 10-е место в Восточной конференции. У «Ак Барса» 49 очков и 3-я позиция.

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«Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Лилья — 11 (Шалапов), 21:46 — 0:1. Шестаков — 4 (Старченко), 50:25 — 0:2. Воронков — 5 (Кагарлицкий, Уил), 58:19 — 1:2.

Вратари: Билялов (58:33) — Ортио.

Штраф: 6 — 24.

Броски: 36 (14+8+14) — 17 (7+7+3).

Судьи: Одиньш, Оскирко.

6 декабря. Казань. «Татнефть Арена». 2352 зрителя.