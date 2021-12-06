Леонид Тамбиев: «Хартикайнен кому-то не нравится? Отдайте его нам, перевоспитаем»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Пока не получается целостная игра. Моментами выглядели неплохо, забили в большинстве. Но игровая дисциплина... У нас семь удалений, многие непонятны. Надо поправить дисциплину. Ненужные вообще. У соперника отличные исполнители, которые способны забивать. Нас пока на все 60 минут не хватает.
— Не кажется, что Налимов часто выходит из ворот?
— Мне тоже не понравилось его удаление за подножку. Остальное — к тренеру по вратарям.
— Будут ли у вас трансферы?
— Мы ищем игроков. Я за то, чтобы брать молодых. Мы много летаем, нам нужны люди, у которых есть цель, мотивация. Все ребята при деле, в командах. Мы не хотим брать непонятно кого.
— Есть информация по Шулаку?
— Пока нет. Не смог матч доиграть. Не говорили больше.
— Сегодня не было Хартикайнена. Перестраивали ли игру в обороне? Когда узнали, что он не сыграет?
— Все мысли у меня про «Адмирал». Меня больше свои хоккеисты интересуют. Хартикайнен — не сыграл и не сыграл. Теему кому-то не нравится? Отдайте его нам, перевоспитаем.
— Нужна ли жесткость с вашей стороны из-за удалений?
— Мы забили второй гол, инициатива была у нас. Потом начались удаления. Даже не было времени спасти матч, — приводит слова Тамбиев «ГорОбзор.Ру».
Дополнительная информация:
https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/163629-tambiev-ne-nravitsya-hartikaynen-otdayte-ego-nam
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