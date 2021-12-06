КХЛ: «Автомобилист» — СКА, «Динамо» Москва — ЦСКА и другие матчи 6 декабря
08:55
В понедельник, 6 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.
«Автомобилист» — СКА (17.00 мск)
«Йокерит» — «Амур» (17.00)
«Металлург» — «Спартак» (17.00)
«Салават Юлаев» — «Адмирал» (17.00)
«Трактор» — «Куньлунь» (17.00)
«Ак Барс» — «Барыс» (19.00)
«Локомотив» — «Сибирь» (19.00)
«Северсталь» — «Витязь» (19.00)
«Авангард» — «Динамо» Рига (19.30)
«Динамо» Москва — ЦСКА (19.30)
Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
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