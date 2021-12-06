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КХЛ: «Автомобилист» — СКА, «Динамо» Москва — ЦСКА и другие матчи 6 декабря

08:55
Московское «Динамо» на своем льду примет ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Московское «Динамо» на своем льду примет ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В понедельник, 6 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.

«Автомобилист» — СКА (17.00 мск)

«Йокерит» — «Амур» (17.00)

«Металлург» — «Спартак» (17.00)

«Салават Юлаев» — «Адмирал» (17.00)

«Трактор» — «Куньлунь» (17.00)

«Ак Барс» — «Барыс» (19.00)

«Локомотив» — «Сибирь» (19.00)

«Северсталь» — «Витязь» (19.00)

«Авангард» — «Динамо» Рига (19.30)

«Динамо» Москва — ЦСКА (19.30)

Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора
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