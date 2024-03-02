«Ак Барс» — «Автомобилист»: видеообзор второго матча серии Кубка Гагарина

«Ак Барс» и «Автомобилист» встретились во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Игра прошла в Казани 2 марта и завершилась победой гостей со счетом 4:0.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Автомобилиста». Третий матч пройдет 4 марта в Екатеринбурге.

Видео лучших моментов матча «Ак Барс» — «Автомобилист» опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

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