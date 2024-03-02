«Локомотив» — ЦСКА: видеообзор второго матча серии Кубка Гагарина

«Локомотив» и ЦСКА встретились во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Игра прошла в Ярославле 2 марта и завершилась победой хозеяв — 2:1.

Счет в серии до четырех побед: 1-1. Третий матч пройдет 4 марта в Москве.

Видео лучших моментов матча «Локомотив» — ЦСКА опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

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