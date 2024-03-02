«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: видеообзор первого матча серии Кубка Гагарина

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Московское «Динамо» и минское «Динамо» встретились в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Игра прошла в Москве 2 марта и завершилась победой хозеяв — 4:1.

Счет в серии до четырех побед: 1-0. Второй матч пройдет 4 марта в Москве.

Видео лучших моментов матча опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

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