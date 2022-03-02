2 марта в Санкт-Петербурге СКА сыграет с минским «Динамо» в первом матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина-2022.

Встреча пройдет в «Ледовом дворце» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры СКА — «Динамо» Минск. Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на KHL Prime и телеканале 78.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ СКА занял первое место в турнирной таблице на «Западе». Минское «Динамо» стало 8-м.