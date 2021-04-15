Сегодня, 15 апреля, состоится седьмой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» на своем льду примет «Авангард». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Счет в серии равный, 3-3. Шестую игру казанцы выиграли у соперника всухую, 2:0. Победитель седьмой встречи выйдет в финал Кубка Гагарина, где сыграет против ЦСКА.

Самый результативный игрок «Авангарда» в плей-офф — форвард Сергей Толчинский, на счету которого 14 (5+9) очков в 17 встречах. У казанцев больше всего очков набрал нападающий Кирилл Петров — 9 (6+3) баллов в 14 играх.

Следить за матчем «Ак Барс» — «Авангард» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на телеканале Матч ТВ и сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Ак Барс» — «Авангард»