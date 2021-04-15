Бывший тренер СКА Смит в возрасте 69 лет возобновил карьеру в Швеции
16:35
Экс-главный тренер хоккейного клуба СКА Барри Смит возобновил карьеру и возглавил шведских клуб «Юргоден», сообщается в Twitter команды.
69-летний американский специалист тренировал петербургский клуб с 2007 по 2010-й год.
Шведский «Юргорден» текущий сезон завершил на 10-м месте и вышел в плей-офф, где в первом раунде проиграл в серии клубу «Фрелунда» со счетом 1-2.
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