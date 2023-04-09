«Ак Барс» в овертайме обыграл «Авангард» и вышел в финал Кубка Гагарина
«Ак Барс» дома обыграл «Авангард» в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина — 3:2 ОТ.
Счет в матче открыл защитник гостей Алексей Береглазов, забросив на 6-й минуте первого периода. Затем преимущество своей команды удвоил Рид Буше.
В третьем периоде «Ак Барс» сравнял счет благодаря шайбам Дмитрия Юдина и Кирилла Адамчука.
В овертайме автором победной шайбы стал форвард казанской команды Вадим Шипачев.
«Ак Барс» победил в серии со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. Пятый матч
«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (0:2, 0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Береглазов — 2 (Ткачев), 5:45 — 0:1. Буше — 9 (бол.), 15:28 — 0:2. Юдин — 2 (Сафонов, Радулов), 40:20 — 1:2. Адамчук — 1 (Кагарлицкий, Журавлев), 52:23 — 2:2. Шипачев — 3, 67:08 — 3:2.
Вратари: Билялов — Демченко.
Штраф: 4 — 24.
Броски: 35 (10+6+13+6) — 22 (7+8+6+1).
Судьи: Беляев, Раводин.
9 апреля. Казань. Татнефть-Арена. 8890 зрителей.
Счет в серии: 4-1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|9.04
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|3 : 2 ОТ