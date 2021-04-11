«Авангард» в овертайме победил «Ак Барс» в пятом матче серии

«Ак Барс» проиграл «Авангарду» в пятом матче финала плей-офф Восточной конференции. Омичи одержали победу в овертайме со счетом 3:2.

Отметим, что «Авангард» перевел игру в дополнительное время за минуту до конца третьего периода, когда отличился Илья Ковальчук. В овертайме омичам принес победу гол нападающего Рида Буше.

«Ястребы» вышли вперед в серии со счетом 3-2. Следующая игра пройдет 13 апреля в Балашихе. Пока команды не могут выиграть на домашних аренах.

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«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Чистяков — 1 (Ковальчук), 15:25 — 0:1. Воронков — 4 (Юдин), 50:33 — 1:1. Воронков — 5 (бол., Галиев, Яруллин), 53:57 — 2:1. Ковальчук — 4 (Зернов), 59:02 — 2:2. Буше — 5 (Чинахов, Найт), 61:53 — 2:3.

Вратари: Билялов — Грубец (58:41 — 59:02).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 33 (5+15+12+1) — 20 (11+3+4+2).

Судьи: Франо, Хрибик.

11 апреля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 6223 зрителя.

Счет в серии: 2-3.