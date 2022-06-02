«Ак Барс» анонсировал подписание Радулова, выложив фото форварда со Знарком

«Ак Барс» анонсировал подписание контракта с нападающим Александром Радуловым.

Клуб опубликовал в своем официальном Telegram-канале фото хоккеиста с главным тренером казанцев Олегом Знарком.

«Иногда хочется просто взять и выложить фотографию Радулова и Знарка», — говорится в описании к посту.

31 мая агент Радулова Юрий Николаев подтвердил, что хоккеист подписал контракт с «Ак Барсом» на два года. По информации «СЭ», форвард может заработать в Казани до 150 миллионов рублей.

В сезоне-2021/22 Радулов набрал 22 (4+18) очка в 71 матче за «Даллас» в регулярном чемпионате НХЛ.